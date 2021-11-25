Глава Бюро ВОЗ в Украине рассказал, как нам победить пандемию коронавируса

Главное: Для того, чтобы победить пандемию коронавируса в Украине, нужно вакцинировать не менее 70% населения страны. Об этом заявил глава Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Детали: Украина постепенно выходит из очередной волны эпидемии, однако полная победа над COVID еще не близко. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

«Что сейчас очень важно, так это поставленные нами цели: 40% должны быть вакцинированы к концу года и 70% всего населения — к лету 2022 года. Это нужно, чтобы преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации. Сейчас мы видим, что в Украине 24% всего населения вакцинировано двумя дозами и 31% — по крайней мере одной. Но это равно 24% в возрастной группе старше 60 лет. То есть нам нужно сделать гораздо больше, чтобы достучаться до них. И то же самое с 80+, а это бабушки и дедушки многих украинцев. Теперь нам нужно приложить усилия, чтобы защитить их», — отметил Хабихт.

«Это так важно потому, что серьезные случаи заболевания с госпитализацией — это те, кто не вакцинирован. Нам нужно защитить наших сограждан в Украине: пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Благодаря этому мы сможем преодолеть пандемию. Нам нужно охватить 70% всего населения. Но в старших возрастных группах этот показатель может быть еще выше», — подчеркнул он.

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