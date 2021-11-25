В МВФ прикинули, каким будет курс гривны в ближайшие пять лет

Главное: Курс гривны в ближайшие пять лет будет достаточно стабильным. Прогноз дали в МВФ.

Детали: Международный валютный фонд спрогнозировал курс гривны до 2026-го года. Появились свежие цифры, которые приводятся в меморандуме с нашей страной.

Среднегодовой курс гривны к доллару прогнозируется такой: 2021 год – 27,32 гривны за доллар, 2022 год – 27,43 гривны за доллар, 2023 год – 27,91 гривны за доллар, 2024-2026 годы – 28,00 гривен за доллар.

При этом прогноз роста ВВП был ухудшен в 2021 году с 3,5% до 3,2%.

На 2022 год рост прогнозируется на уровне 3,6%, 2023 год – 3,4%, 2024 год – 3,8%, 2025 год – 4,0%, 2026 год - 4,0%.

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