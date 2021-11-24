Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл на выезде «Интеру»

Главное: В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играл против миланского «Интера». «Горняки» проиграли со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 24 ноября, донецкий «Шахтер» сыграл свой пятый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником подопечных Роберто де Дзерби был грозный миланский «Интер».

В первом тайме «горняки» еще держались, хотя хозяева поля создали немало опасных моментов у ворот Трубина. А во второй сорокапятиминутке, как говорится, посыпались.

Этин Джеко с интервалом в 6 минут забил два безответных мяча в ворота «Шахтера», принеся тем самым столь необходимую для своей команды победу.

Таким образом, перед последним туром донетчане, как и киевское «Динамо» днем ранее, потеряли все шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

В тему: Накануне «Динамо» дома проиграло мюнхенской «Баварии» со счетом 1:2 и потеряло всяческие шансы на евровесну.