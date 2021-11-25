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Новости > На Житомирщине произошло массовое отравление гимназистов

На Житомирщине произошло массовое отравление гимназистов

Александр Панько
25.11.21 09:37
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На Житомирщине произошло массовое отравление гимназистов

Главное: В Житомирской области один из учеников гимназии принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, полагая, что это сладости. В итоге отравились 11 детей.

Детали: В селе Дивочки Житомирской области 11 учеников гимназии отравились бытовой химией. Об этом сообщает полиция региона в среду, 24 ноября.

«Предварительно около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Спустя время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. Поэтому, в учебное заведение вызвали медицинскую помощь», — сказано в сообщении.

Врачи обследовали и оказали помощь 11 школьникам 2010-2012 годов рождения. На месте происшествия работали полицейские.

В тему: На Запорожье произошло массовое отравление в детсаду.

Тэги: отравление, происшествие, школа, дети, Житомирская область, гимназия, образование

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