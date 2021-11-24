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Новости > Одесса и область готовятся к выходу из «красной» зоны

Одесса и область готовятся к выходу из «красной» зоны

Агата Кловская
24.11.21 16:22
268
Одесса и область готовятся к выходу из «красной» зоны

Главное: Одесса и Одесская области близки к тому, чтобы покинуть «красную» зону и оказаться в «оранжевой». Случиться это может уже на этой неделе.

Летали: Одесская область приближается к «оранжевой» зоне. Она сможет покинуть «красную» уже в конце этой недели или в начале следующей. Об этом заявил директор департамента здравоохранения горсовета Левон Никогосян, пишет «Одесса медиа».

По словам главы горздрава, многие показатели в Одессе и области стабилизируются.

«Но вхождение в оранжевую — точно не повод думать, что болезнь куда-то пропала. Нет, это время пересмотреть своё отношение к эпидемической безопасности и собственному здоровью. Пройти вакцинацию. Соблюдать масочный режим. Сделать все, чтобы эта „красная“ зона в Одесском регионе была последней», — отметил Никогосян.

В тему: В Минздраве обновили зоны карантина.

Тэги: общество, Одесса, карантин, Одесская область, новости Украины, зоны карантина

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