Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса

Главное: Являются ли вакцинированные люди переносчиками коронавируса? Ученые дали утвердительный ответ.

Детали: Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США выяснили, что вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса. Их цитирует портал medRxiv.org..

Сообщается, что они провели эксперимент в одной из американских тюрем.

Во время вспышки заразы там они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в носоглотке заключенных общих камер.

В публикации сказано: «У невакцинированных людей тест показал положительный результат в 93% случаев, у вакцинированы показатель был в 70%».

Эксперты делают вывод, что вакцинированные, хотя и в меньшей степени, также переносят коронавирус.

Уточняется, что были инфицированы 74% заключенных.

Эксперты в качестве объектов наблюдений они выбрали тех, кто проживал в двух больших общих камерах.

Информируется, что из 95 участников, включенных в исследование, 78 были полностью вакцинированы, двое – частично, а 15 не были вакцинированы. Большинство из привитых получили вакцину Pfizer – 73%, а также Moderna (18%) и Johnson & Johnson (9%).

В работе говорится: «Мы не выявили разницы во времени жизни вируса в носоглотке невакцинированных и вакцинированных. В обеих группах этот показатель составил 13 дней. Исключение составляли только те, кто ранее переболел, у них вирус оставался активным не более десяти дней, независимо от вакцинации».

Кроме этого, как уверяется, не было существенной разницы и в продолжительности положительного результата посева на вирусную культуру между полностью вакцинированными участниками и теми, кто не был вакцинирован: жизнеспособность вируса у тех и у других была примерно одинаковой.

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