На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто

Главное: На Львовщине задержали водителя, который не остановился по требованию патрульных и, убегая от погони, повредил два автомобиля полицейских. Нарушителем оказался местный депутат от партии «Сила и Честь» Роман Хомик.

Детали: 22 ноября около 2:15 ночи на трассе на трассе Львов-Шегини между Городком и Бартатовом полицейские пытались остановить Renault Duster за нарушение ПДД. 35-летний водитель легковушки не остановился, при этом увеличил скорость и начал убегать. Во время бегства он повредил два служебных автомобиля полицейских, в результате чего травмировались четверо правоохранителей.

Полицейские догнали беглеца возле села Стоянцы. Пройти образование на состояние алкогольного опьянения он отказался. Ему грозит уголовная ответственность за умышленные телесные повреждения правоохранителям (ч. 2 ст. 245 УКУ). Если его вину докажут, он может получить пять лет ограничения или лишения свободы.

По данным Zahid.net, за рулем Renault Duster был 35-летний депутат Мостиского горсовета, директор местного фермерского хозяйства «Стоянцевское» Роман Хомик. Он избран депутатом в Мостиске от партии «Сила и честь» — был первым номером в списке.

Фермерское хозяйство занимается растениеводством и свиноводством. Согласно декларации за 2020 год, семья Романа Хомика имеет в собственности более 100 га земли. Сам Роман Хомик за прошлый год задекларировал около 200 тыс. грн доходов, в том числе 14 тыс. грн помощи в центре занятости, а также 200 тыс. грн наличными. Легковушка Renault Duster, на которой этой ночью ехал фермер-депутат, в декларации не указана.

В тему: В июле нардеп Александр Юрченко на Ford Mustang совершил аварию и напал на пострадавшего водителя. По данным СМИ, его тест на наркотики оказался положительным.