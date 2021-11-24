Пик смертности от коронавируса в Украине пройден, — НАН

Главное: По информации Национальной академии наук Украины, пик смертности от коронавируса в стране был пройден 8-12 ноября 2021 года. Спад заболеваемости фиксируют во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Детали: Национальная академия наук опубликовала прогноз развития эпидемии COVID-19 на 24 ноября — 7 декабря, согласно которому Украина уже прошла пик смертности. Об этом говорится на Facebook-странице НАН.

В течение последних двух недель эпидемия в Украине спадала по всем показателям.

По сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53%, новых случаев стало меньше на 30%, занятых коек в больницах — на 19%, суточные госпитализации уменьшились на 30%, а смертность — на 9%.

По данным специалистов НАН, позже всего был пройден пик смертности от коронавируса. Это произошло 8-12 ноября 2021 года. Спад заболеваемости фиксируют во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Ученые отметили, что эффективность полной вакцинации для предотвращения госпитализации отдельных возрастных категорий составила от 84 до 92%.

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