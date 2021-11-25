Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин: какой праздник отмечается 25 ноября 2021 года

Сегодня, 25 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и Иван Милостивый.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Данный день в ООН учредили 2000-м году. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1960 году были жестоко убиты три сестры Мирабаль – активистки революционного движения, борющегося с доминиканским диктатором Рафаэлем Трихульо.

Целью учреждения данного мероприятия стала необходимость донести до общества проблемы насилия над женщинами, а также сделать все возможное для сокращения случаев надругательства над ними.

Издевательства над женским полом носят мировые масштабы. Насилие встречается во всех уровнях социального положения, культурах, нациях, даже в цивилизованном обществе. Риск быть пострадавшей от физического или морального давления у женщин репродуктивного возраста превышает возможность подвергнуться заболеванию онкологией, стать жертвой военных действий или аварий. Но статистические данные часто занижены, ведь само происшествие насилия становится трагедией для женщины, унижением, психологической травмой, пострадавшей стыдно открыто об этом сообщить.

Иван Милостивый

Праздник известен православным христианам как день памяти Иоанна Милостивого.

Рожденный в седьмом веке на острове Кипр святой Иоанн продолжал род вельможи, по настоянию своих родителей женился и завел детей. Однако Бог распорядился судьбой Иоанна по-иному: когда его жена и дети умерли, он стал монахом. Еще в начале своего служения Иоанн отличался строгим соблюдением постов, молитвенностью и человеколюбием. Прознав о его заслугах, император Ираклий предложил Иоанну стать патриархом Александрийским.

За годы своего служения святой Иоанн стал известен благодаря заботе о своей пастве и благодеяниям, за что за ним закрепилось прозвище «Милостивый». Он отдал указание пересчитать всех Александрийских нищих, которых оказалось более семи тысяч человек, каждому из которых церковь оказала помощь. Иоанн своей рукой несколько раз в неделю раздавал милостыню, посещал больницы и проводил прием обездоленных, пожертвовал внушительную часть церковной казны на выкуп пленников, удерживаемых персами.

Еще одним достижением святого стала успешная борьба со сторонниками монофелитства. Отказавшись по состоянию здоровья от титула, отправился на родной остров Кипр. В пути Иоанн увидел сон, предзнаменовавший его скорую смерть. Что в скором времени случилось.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День благодарения в США;

- День пресыщения;

- День Завета;

- День Марены.