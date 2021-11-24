Коронавирус в Украине: 14 325 заболевших и 595 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 14 325 людей. Умерли 595 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине остается непростой. Данные на среду, 24 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 14 325 человек. Госпитализировали 4 077 больных, а выздоровели 29 044 пациента.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 52 719, методом ИФА – 11 343, экспресс-тестами – 44 765.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киев (1 743), а также Полтавской (1 060) и Донецкой (948) областях.

Умерли еще 595 человек. За все время скончались 82 913 людей.

С начала пандемии заболели 3 367 461 человек, а выздоровели 2 825 641 больной.

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