Лига чемпионов: «Динамо» в Киеве минимально уступило «Баварии»

Главное: В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» на своем поле принимало мюнхенскую «Баварию». Гости победили со счетом 2:1.

Детали: Сегодня, 23 ноября, киевское «Динамо» провело свой пятый поединок в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником подопечных Мирчи Луческу была грозная мюнхенская «Бавария».

Перед этим поединком немцы столкнулись с определенными проблемами, связанными с коронавирусом. При этом они уже гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому гости особо и не переживали.

В свою очередь киевлянам кровь из носу нужно было набирать очки для того, чтобы претендовать на выход в евровесну. И, стоит признать, начали киевляне неплохо, но, все же, пропустили довольно быстрый гол благодаря шедевру Левандовски, который мастерски пробил Бущана ударом через себя. А за три минуты до свистка на перерыв Коман и вовсе удвоил преимущество гостей.

В перерыве Луческу сделал выводы, выпустив свежих игроков. И ставка на одного из них сыграла. В одной из атак Гармаш, заменивший Шкурина на острие атак, таки переиграл Нойера – 1:2. До финального свистка счет на табло не изменился, но впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов нужно похвалить киевлян. Играли смело, чего не было в предыдущих матчах, но, увы, как и прежде, нет результата.

В тему: «Бавария» перед матчем с «Динамо» лишилась целой группы игроков из-за коронавируса.