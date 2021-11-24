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Новости > В ВОЗ рассказали, как дальше жить в условия пандемии коронавируса

В ВОЗ рассказали, как дальше жить в условия пандемии коронавируса

Агата Кловская
24.11.21 09:21
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В ВОЗ рассказали, как дальше жить в условия пандемии коронавируса

Главное: Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в условиях пандемии коронавируса человечеству нужно использовать подход «вакцина плюс». То есть нужно соблюдать элементарные правила.

Детали: В условиях пандемии COVID человечеству нужно использовать так называемый подход «вакцина плюс», чтобы продолжать повседневную жизнь. Другими словами — соблюдать комплекс мер против коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, подход «вакцина плюс» означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычный распорядок дня.

«Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть — простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества», — отметил Клюге.

В тему: В ВОЗ назвали причины вспышки COVID в Европе.

Тэги: здоровье, Всемирная организация здравоохранения, правила, коронавирус, пандемия, вакцина плюс

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