В ВОЗ рассказали, как дальше жить в условия пандемии коронавируса

Главное: Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в условиях пандемии коронавируса человечеству нужно использовать подход «вакцина плюс». То есть нужно соблюдать элементарные правила.

Детали: В условиях пандемии COVID человечеству нужно использовать так называемый подход «вакцина плюс», чтобы продолжать повседневную жизнь. Другими словами — соблюдать комплекс мер против коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, подход «вакцина плюс» означает получение стандартных доз вакцины, ревакцинацию, если таковая предлагается, а также включение профилактических мер в обычный распорядок дня.

«Ношение маски, мытье рук, проветривание помещений, поддержание физического расстояния и чихание в локоть — простые и эффективные способы получить контроль над вирусом и поддержать жизнь общества», — отметил Клюге.

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