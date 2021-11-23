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Новости > Украинских водителей хотят наказывать более сурово за нарушение ПДД

Украинских водителей хотят наказывать более сурово за нарушение ПДД

Александр Панько
23.11.21 16:53
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Украинских водителей хотят наказывать более сурово за нарушение ПДД

Главное: В Украине хотят усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время разрабатываются соответствующие законопроекты.

Детали: В Украине хотят существенно усилить ответственность за нарушение ПДД. Об этом во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, посвященном безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

Так, в МВД готовят пакет соответствующих законопроектов.

«Мы в МВД готовим пакет законов, которые предложим на рассмотрение вам, уважаемые народные депутаты. Они должны еще больше усилить ответственность за нарушение правил дорожного движения4. Во-первых, это будет законопроект о штрафных баллах, когда за нарушение будет не только взиматься штраф, но и будут изымать права с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД. Это будет сделано до 31 декабря этого года. Во-вторых, это будет закон об измерениях средней скорости движения на аварийно опасных участках дорог. Он позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить всего две на въезде и выезде из магистрали и измерять, не была ли превышена средняя разрешенная скорость движения авто», — отметил Геращенко.

Также МВД будет инициировать усиление ответственности для водителей, которые садятся за руль после решения суда о лишении прав за нетрезвое вождение за рулем. По словам Геращенко, увеличение штрафов существенно не решило проблему езды за рулем после лишения прав — за 10 месяцев этого года уже была обнаружена 21 тысяча таких водителей.

«Но самый главный законопроект, который в корне может изменить ситуацию на дорогах — это законопроект, подписанный целым рядом находящихся в зале коллег. Это законопроект № 5798 (Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению роли общества в мероприятиях по контролю за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств). Этот законопроект, в случае принятия, даст каждому гражданину, каждому водителю возможность быть полицейским. Каждый через свой смартфон сможет фиксировать правонарушения других водителей, отправлять их в полицию и таким образом на улицах будут миллионы камер, миллионы пар глаз, которые следят за соблюдением ПДД», — подытожил советник главы МВД.

В тему: Новые правила дорожного движения в Украине-2021: все изменения.

Тэги: автомобиль, штраф, Украина, общество, наказание, ПДД, Антон Геращенко, правила дорожного движения, новости Украины

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