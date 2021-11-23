У Диего Марадоны перед смертью вырвали сердце

Главное: У легендарного футболиста Диего Марадоны перед похоронами изъяли сердце.
Детали: Тело легендарного футболиста Диего Марадоны было захоронено с вырванным сердцем. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».
Сердце изъяли по двум причинам:
— Группа радикальных футбольных фанатов клуба Химнасия Ла-Плата (последняя команда Марадоны) хотела извлечь сердце Диего после того, как его похоронят.
— Сердце нужно изучить. Оно весило 500 граммов при норме в 300 граммов.
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа.
Как мы ранее сообщали, 7 медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Среди обвиняемых медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург. Им запретили покидать Аргентину. В случае доказательства вины медикам грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро утверждает, что бригада, работавшая с Марадоной, действовала неадекватно и оставила состояние здоровья пациента на волю случая.
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