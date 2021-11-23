В ВОЗ назвали причины вспышки COVID в Европе

Главное: Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктора Ханс Клюге назвал причины вспышки заболеваемости коронавирусом в Европе. Их три.

Детали: В Европе зафиксирован высокий уровень заболеваемости коронавирусом. На это якобы влияют три фактора. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктора Ханс Клюге.

В частности, высокому уровню заболеваемости COVID в Европе способствуют штамм «Дельта», отказ от вакцинации и ослабление карантинных ограничений.

По словам представителя ВОЗ, сегодня ситуация с COVID в Европе и Центральной Азии очень серьезна.

«Нам предстоит суровая зима, но мы не должны оставаться без надежды, потому что все мы — правительства, органы здравоохранения, отдельные лица — можем принять решительные меры для стабилизации пандемии», — подчеркнул Клюге.

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