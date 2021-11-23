В УПЦ объяснили, как научиться преодолевать нетерпеливость и суету

Главное: Ожидание — неотъемлемая есть жизни, которая помогает преодолеть излишнюю суету и приносит пользу для души.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Ожидание — неотъемлемая есть жизни, и ждать нужно уметь, а если не умеешь — учиться этому. Ведь если человек не любит ждать, значит, он ценит своё время. Разве христианская аскетика не призывает дорожить временем и не тратить его попусту? Верно. Призывает. Только между нелюбовью к ожиданию и умением ценить время нет ничего общего. Чем отличается человек, не умеющий ждать? Нетерпеливостью, неосновательностью, неспособностью вдумчиво относиться к чему бы то ни было, вспыльчивостью, зачастую ненадёжностью. Вывод прост: неумение ждать обнаруживает в человеке явные порочные наклонности и с христианской жизнью совместимо лишь тогда, когда человек осознаёт его как грех и планомерно преодолевает в себе», — объяснил священник.

Он отметил, что умение ждать способно принести человеку пользу, воспитывая терпение.

«Попробуйте постоять в двухчасовой пробке и не допустить в душу раздражение, ропот или осуждение. Попробуйте, назначив встречу непунктуальному человеку, придя заранее и прождав его битый час, не рассердиться, не выговорить и даже не попенять ему на опоздание. Скажете, это выше человеческих сил? Ничего подобного. Для человека, живущего по Евангелию, это в порядке вещей. В этом, по сути, и заключается терпение. Спокойно, без ропота и проявлений нетерпения, без раздражения и злости, принимая ожидание как данность», — посоветовал отец Владимир.

Священник также напомнил, что время, проводимое в ожидании, оказывается незанятым, и его можно использовать не для негативных эмоций или суеты, а для того, чтобы привести в порядок свои мысли.

«Независимо ни от чего, жизнь сама даёт нам время, в которое мы, когда на 15-20 минут, а когда и на час и более, остаёмся наедине с собой, не обременённые ничем. И как это время использовать — для хождения из угла в угол, ежеминутного посматривания на часы и раздражённых звонков и сообщений или для спокойного анализа собственного поведения в текущий день или образа мысли в данный момент — зависит исключительно от нас», — сказал священник.

По его мнению, научиться ждать и проводить время ожидания с пользой — это то немногое и, в общем-то, несложное, к чему должен стремиться каждый христианин.

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