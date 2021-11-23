Митрополит Антоний объяснил, как в общении с ближними не обидеть их словом

Главное: Правила поведения созданы для того, чтобы меньше уязвлять ближних, а также для того, чтобы самих себя держать в известных рамках.

«Порой приходится слышать, что правила поведения, хорошие манеры, этикет — это лицемерие, а „настоящий христианин“ должен всем в лицо говорить правду, особенно — нелицеприятную. В этом мнении, которое, на первый взгляд, имеет здравое зерно, присутствует подмена понятий», — сказал митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что христиане не должны быть лицемерами. «Но в том-то и дело, что все стремления и действия должны делаться с разумением. Никакой юношеский максимализм здесь недопустим. И всегда стоит правильно расставлять приоритеты», — добавил он.

Правила поведения созданы именно для того, чтобы меньше уязвлять ближних, а также для того, чтобы самих себя держать в известных рамках, считает митрополит Антоний.

«Далеко не всегда соблюдаем заповеди Божьи по желанию, очень часто приходится себя принуждать, бороться со своими страстями и духовной ленью. Так и здесь: насколько бы ни было плохим настроение, в этом нет вины ближнего — лучше понудить себя ответить вежливо и тем самым сохранить в ближнем мирный дух. И, как правило, сами в такой ситуации тоже становимся мягче и добрее», — считает он.

Но бывают, по словам владыки, такие ревнители не по разуму, которые, начитавшись житий святых, где упоминается, как тот или иной святой резко обличал грешников, считают себя вправе грубить и хамить окружающим.

«Здесь нужно понимать, что святые, водимые Духом Святым, от Него же и получали откровение, кому, что и как говорить. Кого утешить, а кого и обличить. Но, чтобы подражать таким святым, нужно сперва достичь их уровня святости. И для начала стоило бы подражать их борьбе, прежде всего, с собственными грехами, их любви к Богу и ближнему, их чистой жизни, а не становиться в позу „пламенного борца с грешниками и отступниками“», — пояснил управделами УПЦ

В завершении митрополит Антоний подчеркнул, что выдавать свою гневливость, несдержанность и невоспитанность за ревность о Господе — это и есть истинное глубинное лицемерие, с которым всем нужно бороться прежде всего, вместо того, чтобы обвинять в лицемерии правила поведения и тех, кто их соблюдает.