Стало известно, когда в Украине ожидается очередная волна коронавируса

Главное: Начало новой волны коронавируса в Украине ожидается с начала 2022 года. Ситуация в стране будет во многом зависеть от вспышки COVID в Европе.

Детали: В 2022 году ситуация с коронавирусом в Украине будет зависеть от вспышки COVID в Европе. Также повлияют и карантинные ограничения, которые будут действовать в нашей стран. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга.

«Мы ожидаем начало роста заболеваемости COVID в следующую волну уже с начала 2022 года», — сказал Ганиченко.

По его словам, рост заболеваемости уже с января следующего года можно ждать, если не будет введен локдаун, который в этом году помог отсрочить волну коронавируса до середины февраля.

«Но здесь будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько у нас будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января», — отметил Ганиченко.

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