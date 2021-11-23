В Минздраве рапортуют о стремительном снижении темпов заболеваемости коронавирусом в Украине

Главное: По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, за неделю выявленные случаи коронавируса и госпитализации сократились на 20% и 19%. Также снижается и смертность.

Детали: В Украине ускоряются темпы спада волны коронавируса, заявил во вторник, 23 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Выявленные случаи COVID-19 и госпитализации демонстрируют ускорение спада: −20% и −19% за неделю соответственно. Показатель количества летальных исходов также демонстрирует первые признаки начала спада: −3% за последнюю неделю«,- рассказал он.

В связи с этим начала снижаться и нагрузка на медсистему.

«Резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33,5 тыс.», — отметил Ляшко.

При этом министр акцентировал на необходимости продолжать вакцинацию.

«Украина приближается к целям Всемирной организации здравоохранения по вакцинации — 40% взрослого населения к концу 2021 года», — сказал он.

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