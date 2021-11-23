В Минздраве обновили зоны карантина

Главное: На сегодняшний день по три области в Украине находятся в «желтой» о «оранжевой» зонах карантина. Остальные — в «красной» зоне.

Детали: По состоянию на 23 ноября показатели «желтой» зоны эпидемической опасности имеют только три региона Украины. Это Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Характеристики «оранжевой» зоны эпидопасности также имеют три области: Закарпатская, Полтавская и Харьковская. Остальные регионы «красные» — это 19 областей.

Так, по состоянию на 22 ноября самая высокая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской (64,3%), Донецкой (64,2%) областях, а также в Киеве (62,2%). Всего в Украине занято 55,8% коек с кислородом. Самый высокий уровень госпитализации в Житомирской (в среднем 89,1 человека на 100 тыс. населения) и в Хмельницкой (в среднем 86,9 человека на 100 тыс. населения) областях.

В тему: Киев совсем скоро может покинуть «красную» зону.