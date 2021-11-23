Две дозы вакцины от коронавируса получили уже более 10 миллионов украинцев

Главное: В Украине продолжается вакцинация от коронавируса. Две дозы прививки уже получили более 10 миллионов человек.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Данные на вторник, 23 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки сделали 270 258 уколов: первую дозу получили 79 207 людей, а полностью были иммунизированы 191 051 человек.

Всего работали 1 020 мобильных бригад, 3 249 пунктов прививки и 457 центров вакцинации.

Уточняется, что наибольшее число уколов сделали вакцинами Pfizer (122 575), Sinovac (104 134), AstraZeneca (30 161) и Moderna (13 388).

Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили уже 12 914 335 человек, из них две дозы – уже 10 025 360 людей.

В общей сложности было сделано 22 939 693 прививки.

В тему: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.