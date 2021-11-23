Украина таки получит новый транш МВФ: стали известны некоторые подробности

Главное: Украина получит транш МВФ. Это 699 миллионов долларов.

Детали: Украина все же получит очередной транш МВФ. Такое решение накануне принял совет директоров финансовой организации.

Отмечается, что наша страна получит 500 миллионов специальных прав заимствования – это примерно 699 миллионов долларов.

Также МВФ продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на полгода – до следующего лета.

Отмечается следующее: «Исполнительный совет завершил первый обзор экономических показателей Украины в соответствии с восемнадцатимесячным соглашением о резервном кредитовании, которое было одобрено 9 июня 2020 года».

Уточняется: «Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов, в результате чего общие выплаты в рамках действующего СБА составят примерно 2,8 миллиарда долларов».

Подчеркивается: «Правление также одобрило продление соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года и перераспределение выплат по программе, а также запрос властей Украины об отказе от несоблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий».

Заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован пояснил, что транш будет получен уже во вторник, 23 ноября.

В тему: Стало известно, почему укрепляется курс гривны.