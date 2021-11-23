Коронавирус в Украине: 12 729 заболевших и 720 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 12 729 человек. Умерли 720 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается, данные на вторник, 23 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 12 729 человек. При этом госпитализировали 2 055 людей, а выздоровели 23 107 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 38 099, методом ИФА – 9 034, экспресс-тестами – 38 687.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 631), а также Днепропетровской (1 310) и Полтавской (1 141) областях.

Умерли еще 720 больных. За все время скончались 82 318 людей.

С начала пандемии заболели 3 353 136 человек, а выздоровели 2 796 597 людей.

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