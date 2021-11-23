«Газпром» грозится оставить Молдову без газа в ближайшие дни

Главное: В течение 48 часов «Газпром» может прекратить поставки газа в Молдову. Российский монополист потребовал от молдавской стороны оплатить уже поставленное топливо.

Детали: Компания «Газпром» пригрозила прекратить поставки газа в Молдову в течение 48 часов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным российского агентства, о намерении прекратить поставки газа в Молдову сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. По его словам, молдавская сторона не оплачивает уже поставленный газ и не выполняет взятые на себя обязательства.

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. В связи с этим сегодня „Газпром“ в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — цитирует издание Куприянова.

Секретарь вице-премьер-министра Молдовы Андрея Спыну Алина Мерлич заявила в комментарии NewsMaker, что правительство не получало уведомлений от «Газпрома» о прекращении поставок газа. В «Молдовагазе» в свою очередь сообщили, что готовят официальную позицию по этому вопросу.

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