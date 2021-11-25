В Харькове массово увольняются патрульные

Главное: За последние 10 месяцев из патрульной полиции Харькова уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год. Связано это с низкой зарплатой патрульных.

Детали: В Харькове работники патрульной полиции массово увольняются с работы. Об этом рассказала начальник патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак, передает «Суспильне».

По ее словам, за последние 10 месяцев из патрульной полиции Харькова уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год.

«Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет», — сказала Стрижак.

Пресс-секретарь патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук добавил, что в общей сложности уволилось около 100 патрульных. Он считает, что профессия патрульного непрестижна из-за низкой зарплаты. Отмечается, что зарплата патрульного в Харькове составляет 13200 грн в месяц (без учета налогов).

«И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и также горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств — эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах», — добавила Стрижак.

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