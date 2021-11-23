Стало известно, вовремя ли начнутся зимние каникулы в киевских школах

Главное: В киевских школах зимние каникулы начнутся вовремя. По словам замглавы КГГА Валентина Мондриевского, продления каникул не будет.

Детали: Несмотря на то, что школы Киева в «красной» зоне адаптивного карантина некоторое время работали в дистанционном формате, зимние каникулы начнутся вовремя. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как заявил замглавы КГГА Валентин Мондриевский, школьники уйдут на зимние каникулы вовремя и продления каникул не будет.

По его словам, по состоянию на 22 ноября в Киеве не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй (находится на балансе Министерства образования и науки) отопление так и не включили по непонятным причинам.

В тему: Киев совсем скоро может покинуть «красную» зону.