«Бавария» перед матчем с «Динамо» лишилась целой группы игроков из-за коронавируса

Главное: Накануне игры с «Динамо» «Бавария» из-за коронавируса потеряла сразу 7 игроков. Некоторые из них — игроки основного состава.

Детали: Мюнхенская «Бавария» накануне матча с киевским «Динамо» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА отправила на карантин нескольких игроков. Они не примут участие в игре в столице Украины.

В частности, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс должны отправиться на карантин, поскольку контактировали с одним из представителей клуба, который заболел COVID-19.

ℹ️ Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting and Michael Cuisance have entered quarantine after a contact person tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/FLcfBOC3qE — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 21, 2021

Кроме того, уже несколько дней на карантине находится защитники Йозуа Киммих, Никлас Зюле и Йосип Станишич, которые ранее сдали положительные тесты на COVID-19.

Матч «Динамо» — «Бавария» состоится во вторник, 23 ноября, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи — 19:45.

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