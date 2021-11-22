В Украине изменят правила «желтой» зоны карантина

Главное: Глава МОЗ Виктор Ляшко анонсировал изменения правил «желтой» зоны карантина. Теперь вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить базовый курс вакцинации.

Детали: Министерство здравоохранения разрабатывает изменения в правила «желтой» зоны адаптивного карантина в Украине. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время брифинга.

Так, по его словам, вместо одной необходимой COVID-прививки, необходимо будет получить базовый курс вакцинации, чтобы избежать ограничений.

«Сейчас Министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в „желтом“ уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей», — рассказал Ляшко.

Отметим, что ранее в регионах «желтой» зоны карантина достаточно получения одной дозы для посещения общественных заведений, так и для работы персонала этих сфер в целом.

Кроме того, в «желтой» зоне является обязательным масочный режим и социальная дистанция, а также вводится ряд правил для бизнеса.

В частности, массовые мероприятия можно проводить при условии — один человек на 4 квадратных метра. Ограничения по числу посетителей действуют также и в фитнес-центрах и бассейнах — один человек на 10 кв. м.

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