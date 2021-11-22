Главные новости за 22 ноября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 7 464 человека. Умерли 326 больных.

- В Украине продолжит холодать. Ударит мороз.

- В Одесской области произошел пожар. Погибли овцы.

- «Динамо» готовится к матчу против «Баварии». Киевлянам пророчат поражение.

- По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице наблюдается положительная динамика по COVID-19. Он ожидает, что уже в ближайшее время Киев сможет покинуть «красную» зону.

- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине сразу две области выходят из «красной» зоны карантина. Это Луганская и Львовская области.