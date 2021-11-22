Американцы создали газ-невидимку

Главное: В США создан уникальный газ. Он делает материю невидимой.

Детали: Исследователи из Массачусетского технологического института в США создали необычный газ, который делает материю невидимой. Об этом пишет издание Science.

Отмечается, что ученые трудились над своим открытием три десятка лет.

Как стало известно, эксперты охладили газ до сверхнизкой температуры, после чего сжали его лазером и сделали полупрозрачным, в результате чего он перестал отражать и рассеивать часть падающего на него света.

В отчете сказано: «Эффект будет работать благодаря закону квантовой механики под названием принцип запрета Паули. Он не позволяет таким элементарным частицам, как фермионы (к их числу относятся протоны, нейтроны, электроны и непосредственно атомы многих веществ) стать неотличимыми друг от друга. Фермионы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии, гарантируя существование твердых веществ. Без этого принципа предметы просто не смогли бы образоваться».

Также оказалось, что, если сделать частицы максимально похожими друг на друга с помощью охлаждения до абсолютного нуля (−273,15 °C), их можно будет максимально сблизить.

Резюмируется: «Открытие позволит создать состояние блокировки Паули без отражения света, когда атом сможет пропустить фотон сквозь себя, но не поглотить его».

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