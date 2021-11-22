Эксперты предрекли «Динамо» позор в домашнем матче против «Баварии»

Главное: «Динамо» готовится к матчу против «Баварии». Киевлянам пророчат поражение.

Детали: Во вторник, 23 ноября, киевское «Динамо» сыграет матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на эту встречу.

В украинскую команду не верят. На нашу победу ставят 12 к 1, на ничью – 6 к 1, а на победу немцев – 1,25 к 1.

Самым вероятным исходом поединка называют победу гостей со счетом 2-0 (6,5 к 1).

Напомним, что матч пройдет на НСК «Олимпийский».

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