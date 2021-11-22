Ученые узнали, как можно блокировать депрессию

Главное: Депрессию и стресс можно блокировать. Выявлен мозговой рецептор.

Детали: Ученые из Исследовательского института Скриппса во Флориде (США) рассказали, как можно блокировать депрессию и стресс. Их цитирует издание Science.

Отмечается, что исследователи обнаружили мозговой рецептор, отвечающий за эти состояния.

Еще ранее они выявили, что в префронтальной коре людей с сильными депрессивными расстройствами в необычно высоких концентрациях присутствует рецептора клеток мозга GPR158.

Опыты проходили на крысах. Оказалось, что у животных, которых подвергали хроническому стрессу, в коре головного мозга также увеличивался уровень этого рецептора, а его подавление делало животных более спокойными и устойчивыми к стрессу.

Эксперты изучили на атомном уровне структуру рецептора.

В отчете сказано: «Мы изучаем этот рецептор более десяти лет и довольно хорошо разобрались в его биологии. Поэтому действительно приятно впервые увидеть, как он устроен».

Подчеркивается, что GPR158 относится к группе орфанных рецепторов, для которых не определены молекулы, отвечающие за включение его сигнальной функции.

Ученые поясняют, что, в отличие от большинства аналогичных рецепторов, он существует в тесной связи с сигнальным белковым комплексом RGS – регулятором передачи сигналов G-белка – который действует как мощный тормоз клеточной передачи сигналов.

В статье сказано, что американцы впервые использовали метод Cryo-EM – ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии, который основан на замораживании белков при сверхнизких температурах и изучении их организации через линзы мощных микроскопов.

В работе сказано: «Микроскоп использует пучок электронов вместо света для изображения белковых ансамблей. Более короткая длина волны электронов, по сравнению со световой, позволила нам визуализировать наш образец с разрешением, близким к атомному. Перспективы метода Cryo-EM для достижения прорыва в изучении структур биомолекул огромны».

Подчеркивается также: «Это первое в своем роде средство, демонстрирующее множество новых функций и предлагающее путь для разработки лекарств».

Резюмируется, что исследователи видят свою дальнейшую задачу в том, чтобы использовать информацию о структуре рецептора для разработки низкомолекулярных терапевтических средств для борьбы с депрессией.

Сейчас в США тестируют несколько возможных подходов, среди них: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.

В тему: В Австралии решили ударить пивом по парниковому эффекту.