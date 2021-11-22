В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в Европе

Главное: В ВОЗ обеспокоились ростом заболеваемости коронавирусом в Европе. По прогнозам, к марту в странах ЕС может быть зарегистрировано еще дополнительных 500 000 смертей связанных с этой болезнью.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе. Об этом сообщает BBC.

В частности, директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил, что к марту в странах ЕС может быть зарегистрировано еще дополнительных 500 000 смертей связанных с коронавирусом, если не будут приняты срочные меры.

Он отметил, что жесткое соблюдение масочного режима «может существенно помочь». Заявление было сделано на фоне информации о том, что несколько европейских стран поинформировали о рекордно высоком уровне заражения и возврату к локдауну.

Доктор Клюге сказал, что на распространение заболеваемости также влияют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват вакцинацией и преобладание более заразного штамма Дельта.

Он призвал к более активной вакцинации и реализации основных мер общественного здравоохранения и новых методов лечения, которые помогут противостоять распространению коронавируса.

В тему: Австрия стала первой европейской страной, которая вводит обязательную вакцинацию от коронавируса. Столь жесткие меры были вызваны серьезным ростом числа заразившихся.