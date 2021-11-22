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Новости > День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года

Агата Кловская
22.11.21 05:33
965
День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года

Сегодня, 22 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День сыновей и Матрена Зимняя.

День сыновей

Возникновение данного дня неизвестно, но в мире начали активно его отмечать.

Это праздник семейного круга, поскольку каждый мужчина является сыном для своих родителей. Одаривать поздравлениями следует всех представителей сильного пола. Создавая традицию празднования дня сыновей можно купить вкусный торт, посидеть за совместным чаепитием. А подрастающих защитников поздравить, подарив интересную игрушку.

Настоящим подарком, безусловно, станет любовь и внимание родных. Кроме того, праздник сыновей дает отличный случай поведать будущему мужчине о том, как он дорог семье, как им гордятся перед обществом, как он своим рождением поменял судьбу родителей, сделав их более ответственными.

Матрена Зимняя

Православная церковь в этот день чтит память преподобной Матрены Константинопольской, которая переселилась из Малой Азии на территорию Римской империи после того, как родила ребенка. В народе говорят, что с этого дня наступают морозные дни. Поэтому на праздник принято раздавать нуждающимся теплую одежду из сундуков.

История жизни святой Родиной Матроны принято считать город Пергии Памфилийской, который входил в состав Антальи. Женщина была очень набожная: постоянно ходила в храм для совершения молитвы, а позже стала подвижницей христианской церкви. Супруг Дометиан был состоятельным человеком и не разделял ее взгляды относительно веры. Матрона старалась смирять плоть, что очень не нравилось мужу.

После рождения ребенка решила оставить семью и посвятить себя служению Господу. Свою дочь она отдала одной из сподвижниц на воспитание, а сама приняла постриг и стала жить в мужском монастыре, чтобы супруг ее не смог найти. В обители женщина назвалась евнухом Вавилой и пребывала там в постоянном молчании. После того как игумен монастыря увидел сон, который помог понять, что евнух Вавила – не мужчина, Матрона была разоблачена. Однако убедившись в благих намерениях женщины, ее решили перевести в женский монастырь, где впоследствии она много трудилась и была назначена настоятельницей. Вскоре у Матроны открылся дар исцеления, и она многим помогла своими молитвами.

Слава о святой распространилась по стране. Так Домитан узнал, где находится его супруга и явился к ней в храм. После этого преподобная решила стать затворницей и переселилась в заброшенную языческую церковь, где она впоследствии основала христианский монастырь. С помощью проповедей ей удалось обратить в веру многих язычников. Матрона прожила сто лет. Перед тем как отойти в мир иной, ей было видение о том, что она за свои деяния была удостоена места в раю.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День памяти Преподобной Матроны Константинопольской;

- День хороших супружеских пар в Японии;

- День албанского алфавита;

- День клюквенной закуски в США.

Тэги: общество, мир, праздники, новости Украины

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