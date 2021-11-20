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Новости > Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак

Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак

Александра Кудрявцева
20.11.21 11:55
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Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак
Главное: Семью нужно строить, любовь — выращивать из данного Богом перед браком дара — влюблённости.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал настоятель киевского Свято-Троицкого храма протоиерей Константин Курбанов в передаче «В поисках Евы» на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках».
 
На вопрос о том, почему сегодня так много распадается семей, отец Константин ответил: «Потому что изменилось отношение к институту семьи. Пришло новое поколение, которое не дорожит этим Богом установленным сокровищем, а некоторые даже и не хотят знать, что оно установлено Богом. Сейчас нет правильного отношения к браку, как к вещи драгоценной, в которой человек заново рождается и обретает своё назначение. Сейчас брак воспринимается как какое-то чувственное событие, и больше ничего».
 
«Виной тому — умная и чувственная распущенность. Чтобы семья не изжила себя, нужно сохранять брачное целомудрие, верность — не позволять себе после брака влюбляться в кого угодно», — отметил настоятель Троицкого храма.
 
Священник пояснил чем чувственность отличается от любви. «Если влюбленность даётся Богом даром, то любовь возрастает уже в семье. «Чтобы она росла, супруги должны потрудиться: каждый жертвовать своим самолюбием, учиться прощать, терпеть, находить мудрые решения. При этом мера чувственной, душевной любви не становится меньше. Но ты приобрёл ещё и особый дар — дар истинной любви, в котором вы становитесь по-настоящему родными», — продолжил отец Константин.
 
«Брак — это событие рождения нового человека. Он сочетает двоих в единого человека, которого изначально создал Бог. Чтобы это произошло, необходим труд супругов. А ориентированный на чувственность современный человек не знает, что необходимо для сохранения брака, строительства отношений, а лишь употребляет подобие влюблённости для поверхностной жизни. Сейчас люди хотят жить поверхностно, неглубоко, нетрудно», — отметил отец Константин.
 
Отвечая на вопрос о том, почему, согласно статистике, многие семьи распадаются с появлением ребёнка, он назвал две основные причины.
 
«Первое. Мужчины должны понимать, что забота о новорожденном ребёнке — дело не только женщины. С появлением ребёнка перед семьёй встаёт новая задача, общая для супругов задача. И если муж не желает помогать и участвовать в сложном периоде, это эгоистично и плохо.
 
Второе. Молодые матери должны знать, что у них хватит ресурса нежности и на мужа, и на ребёнка, и не „переключаться“ полностью только на ребёнка. Она обязана не обделить нежностью своего супруга», — подчеркнул он.
 
По его словам, правильное решение любых семейных проблем на ступени возвышает уровень взаимоотношений между супругами. «В случае проблем следует советоваться с духовником, задача которого — показать проблему и указать на пути её решения», — заключил протоиерей Константин Курбанов.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, почему Господь допускает беды и несчастья.
 

Тэги: брак, УПЦ

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