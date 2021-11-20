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Новости > Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 75 лет

Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 75 лет

Александра Кудрявцева
20.11.21 09:15
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Патриарху Кириллу сегодня исполнилось 75 лет
Главное: Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сегодня молитвенно празднует 75-й день рождения.
 
Детали: Как сообщает patriarchia.ru, к юбилею Патриарха выйдет несколько фильмов и программ, а также интервью Предстоятеля Русской Православной Церкви.
 
Зрители смогут увидеть документальные фильмы Леонида Млечина «75 лет Патриарху Кириллу», Сергея Бравермана «Ничего не бойся, кроме Бога», Аркадия Мамонтова «Проект Патриарха» о программе строительства храмов.
 
Также выйдет большое интервью, посвященное 75-летнему юбилею Предстоятеля Русской Церкви, в ходе которого Патриарх Кирилл ответит на вопросы генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
 
На телеканале «Спас» состоится показ документальных фильмов «Человек», «Патриарх» и «Патриарх Кирилл. Тайна спасения», снятых в 2016 году к 70-летию Его Святейшества и телемарафон, посвященный юбилейной дате.
 
Ознакомиться с программой выхода программ можно здесь.
 
***
Патриарх Кирилл (в миру — Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника, закончил Ленинградскую духовную семинарию и Ленинградскую духовную академию.
 
3 апреля 1969 года был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл, 7 апреля — рукоположен в иеродиакона, а 1 июня того же года — в иеромонаха.
 
В 1971 году возведен в сан архимандрита и назначен представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.
 
В декабре 1974 года назначен ректором Ленинградской духовной академии и семинарии, а в июне 1975 года — председателем епархиального совета Ленинградской митрополии.
 
14 марта 1976 года возведен в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.
 
В сан митрополита Кирилл возведен 25 февраля 1991 года.
 
6 декабря 2008 года на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви в связи со смертью Патриарха Алексия II митрополит Кирилл тайным голосованием избран местоблюстителем Патриаршего престола.
 
27 января 2009 года в Москве на Поместном Соборе избран 16-м Патриархом Московским и всея Руси.
 
В тему: Патриарх Кирилл отметил верность Церкви почившего митрополита УПЦ Алипия.
 

Тэги: Патриарх Кирилл, юбилей, РПЦ

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