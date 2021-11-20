В Минздраве назвали область, которая может первой покинуть «красную» зону карантина

Главное: Как рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, Первой из «красной» зоны карантина может выйти Луганская область. Пополнять зону новыми областями пока не собираются.

Детали: По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в ведомстве предполагают, что первой выйти из «красной» зоны карантина сможет Луганская область. Об этом он сообщил во время брифинга в Верховной раде.

«В ближайшее время в „красных“ зонах пока стабильно, у нас пошла тенденция на снижения заболеваемости (коронавирусом) не думаю, что уже будут добавляться „красные“ зоны. Но первым может выйти (с красного уровня эпидопасности) Луганская область, она достигла индикаторов, которые предусматривают вывод из красного уровня», — рассказал Ляшко.

В тему: По данным главы Минздрава Виктора Ляшко, на данный момент Украина прошла пик заболеваемости ковидом. Однако учитывая общеевропейские тенденции, вспышка может повториться в любой момент.