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Новости > На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки

На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки

Агата Кловская
20.11.21 16:35
436
На Кировоградщине невакцинированные учителя вынуждены срывать уроки

Главное: В Александрии преподаватели учебно-воспитательного комплекса «Александрийский коллегиум» отказались выполнять распоряжение об отстранении от работы. Пришлось вызывать полицию. Как говорит отстраненная учительница, из-за распоряжения директора об ее отстранении, она может умереть «голодной смертью».

Детали: В Александрии Кировоградской области разгорелся скандал из-за вакцинации. Невакцинированные преподаватели учебно-воспитательного комплекса «Александрийский коллегиум» отказались выполнять распоряжение об отстранении от работы. Об этом рассказала директор учебного заведения Наталия Малышева в интервью для «Украинской правды».

Директор коллегиума сообщила, что отстраненные невакцинированные учителя приходят на занятия вместе с наставницей, которая называет себя юристом, унижают коллег, говорят про сатану и опыты над людьми.

«Происходит психологический буллинг нас всех. Отстраненная от работы учительница Лариса Лисюк даже настроила детей, чтобы они мешали проводить уроки учителям на замене. Также в нашей школе появилась неизвестная женщина, которая называет себя юристкой и представительницей интересов отстраненных учителей, она также присутствует на уроках», — рассказала Малышева.

Конфликт в учебном заведении начался после того, как учитель истории Лариса Лисюк отказалась выполнять распоряжение директора об отстранении от работы из-за отсутствия вакцинации. В школу пришлось вызвать полицию. Педагог заявила, что распоряжения она не видела и назвала патрульных «преступной группировкой». Учителя истории поддержало еще несколько человек.

Сейчас, по словам директора учебного заведения, отстраненные педагоги продолжают приходить в школу и идут на свои уроки, где их заменяют коллеги. Они снимают уроки на видео, ведут прямые эфиры и публикуют это все в социальных сетях.

Полицию в школу вызывали уже дважды. «А что нам было делать? Силком вытянуть учительницу с урока мы не можем. Говорим, выходите, она не выходит. Говорим, наденьте маски, они говорят, что это — намордник. Что я ломаю их волю и втянута в эксперименты над людьми», — сообщила директор.

Отстраненные учителя недавно подали в суд на директора школы, бывшего мера города и на 5 президентов Украины за «подделку государственного герба».

Сейчас в учебном заведении отстранено из-за отсутствия прививки 5 человек: трех педагогов и 2 технических работника.

Как говорит учительница Лариса Лисюк, из-за распоряжения директора об ее отстранении, она может умереть «голодной смертью». А ее действия направлены на то, чтобы защитить себя и свое право на отказ от вакцинации.

 

В тему: Уволенная из-за невакцинации воспитательница устроила дебош в детском саду.

Тэги: образование, Кировоград, преподаватель, Александрия, Кировоградская область, учитель, уроки

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