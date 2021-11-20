Армения хочет импортировать больше украинского зерна: нужно решение логистических вопросов

Армения заинтересована в том, чтобы диверсифицировать поставки на свой рынок зерновых и кукурузы. Чрезвычайно привлекательным партнером в этой области, безусловно, является Украина. Впрочем, дорогая логистика (паромная переправа) может помешать.

Как сообщает AnalitikaUA.net, об этом шла речь в рамках встречи президента УСПП Анатолия Кинаха с послом Армении в Украине Владимиром Карапетяном. К разговору присоединился в формате онлайн и временно поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов.

Стороны отметили, что товарооборот между странами пока не соответствует потенциалу экономик – годовой оборот на уровне 140-150 млн долларов. 90% из него – это, собственно, украинский экспорт.

Из положительных новостей – впервые за последние годы состоялось заседание Межправительственной комиссии Украина-Армения, на которой говорилось о необходимости интенсификации деловых связей. В планах – организация бизнес-форума. Также уже проведено роуд-шоу (серия встреч) представителей туристических отраслей обеих стран в Киеве. Подписан меморандум между Центром содействия инвестициям Армении и UkraineInvest.

Однако до сих пор остаются некоторые нерешенные моменты, не способствующие росту торговли.

«Мы стремимся диверсифицировать поставки зерна и кукурузы, Украина для нас является привлекательным партнером. Барьер – дорогая логистика. Мы уже проводим консультации с Грузией, которая также хотела бы импортировать данную продукцию из Украины, подключим европартнеров, чтобы, возможно, вместе подумать о механизмах амортизации расходов Ukrferry (паромные грузоперевозки из Украины) и тем самым решить этот вопрос», — отметил Владимир Карапетян.

В свою очередь президент УСПП предложил деловым кругам Украины и Армении выйти на системный диалог. Это позволило бы наращивать показатели товарооборота, а также занять общую позицию в вопросах логистики, иногда тарифного регулирования и т.д.

«Для этого мы внедряем уникальный механизм двусторонних деловых советов. Первый такой пилотный проект был с Литвой, такой совет функционирует уже 9 лет. За это время мы ежегодно повышаем показатели товарооборота и сейчас они составляют более 1,5 млрд. долларов. Это то, что мы предлагаем и в Армении», — подчеркнул Анатолий Кинах.

«Приоритет – вывести экономики на сотрудничество в перспективных секторах инновационно-индустриального комплекса. Это IT, энергетическое, транспортное машиностроение, авиапром, безусловно, транспортная логистика и эффективные решения для ее развития», — подытожил президент УСПП.

Стороны договорились, что УСПП предоставит посольству все предложения по деловому совету. Также дипломаты обеих стран посодействуют поиску релевантных бизнес-организаций в Армении, выступивших ее соучредителями.

Ранее сообщалось, что число электрозаправок в Армении от армян Украины стремительно растет, планируется расширить также и географию. На днях Союз армян Украины организовал беспрецедентный визит представительской делегации политиков и общественных деятелей из Украины в столицу Армении.

«Наша цель — придать новый мощный импульс отношениям Киева и Еревана», — об этом сказал в комментарии изданию AnalitikaUA.net, инициатор визита, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян.