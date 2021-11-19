Названы самые распространенные пароли в Украине и в мире

Главное: Специалисты по кибербезопасности из компании Nord Security составили список наиболее часто употребляемых паролей в 50 странах мира. Оказалось, что наиболее часто используемым паролем в Украине стал qwerty.

Детали: Первые 6 латинских букв с левой стороны клавиатуры (qwerty) являются самым популярным паролем, который используют украинцы для входа в аккаунты в интернете. Как сообщается на официальном сайте разработчика сервисов безопасности в интернете Nord Security, таковы результаты анализа базы данных объемом 4 терабайта из 50 стран мира.

Выяснилось, что большинство людей выбирают очень простые пароли. К примеру, самый популярный пароль «123456» люди во всем мире использовали более 103 миллионов раз.

Десятка же самых популярных паролей в Украине выглядит следующим образом:

1) qwerty;

2) 123456;

3) 123456789;

4) 1234567890;

5) 12345678;

6) qwerty123;

7) qwertyuiop;

8) 1234567;

9) password;

10) 1qaz2wsx.

Отметим, что, по данным компании, цифры 123456 признаны самым распространенным паролем во всех проанализированных странах мира:

1) 123456;

2) 123456789;

3) 12345;

4) qwerty;

5) password;

6) 12345678;

7) 111111;

8) 123123;

9) 1234567890;

10) 1234567.

Как утверждают в компании, подобрать такие пароли очень легко.

В частности, для взлома паролей типа «123456» и «iloveyou1» хакерам понадобится меньше секунды, взлом пароля «anthony» займет 17 минут.

А вот над паролем qwerty123 хакеру понадобится работать три часа.

Подробно ознакомиться с результатам исследования можно здесь.

В тему: Самым популярным паролем в 2020 году, по данным сервиса разведки утечек данных DLBI, стал простой набор цифр 123456. При этом на парольные предпочтения оказала влияние пандемия коронавирусной болезни COVID-19. В частности, эксперты отметили растущее число комбинаций вроде «covid19», «epidemic», «COVID19_Access», «pandemic» и «coronavirus».