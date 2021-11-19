Названы самые распространенные пароли в Украине и в мире

Главное: Специалисты по кибербезопасности из компании Nord Security составили список наиболее часто употребляемых паролей в 50 странах мира. Оказалось, что наиболее часто используемым паролем в Украине стал qwerty.
Детали: Первые 6 латинских букв с левой стороны клавиатуры (qwerty) являются самым популярным паролем, который используют украинцы для входа в аккаунты в интернете. Как сообщается на официальном сайте разработчика сервисов безопасности в интернете Nord Security, таковы результаты анализа базы данных объемом 4 терабайта из 50 стран мира.
Выяснилось, что большинство людей выбирают очень простые пароли. К примеру, самый популярный пароль «123456» люди во всем мире использовали более 103 миллионов раз.
Десятка же самых популярных паролей в Украине выглядит следующим образом:
1) qwerty;
2) 123456;
3) 123456789;
4) 1234567890;
5) 12345678;
6) qwerty123;
7) qwertyuiop;
8) 1234567;
9) password;
10) 1qaz2wsx.
Отметим, что, по данным компании, цифры 123456 признаны самым распространенным паролем во всех проанализированных странах мира:
1) 123456;
2) 123456789;
3) 12345;
4) qwerty;
5) password;
6) 12345678;
7) 111111;
8) 123123;
9) 1234567890;
10) 1234567.
Как утверждают в компании, подобрать такие пароли очень легко.
В частности, для взлома паролей типа «123456» и «iloveyou1» хакерам понадобится меньше секунды, взлом пароля «anthony» займет 17 минут.
А вот над паролем qwerty123 хакеру понадобится работать три часа.
Подробно ознакомиться с результатам исследования можно здесь.
В тему: Самым популярным паролем в 2020 году, по данным сервиса разведки утечек данных DLBI, стал простой набор цифр 123456. При этом на парольные предпочтения оказала влияние пандемия коронавирусной болезни COVID-19. В частности, эксперты отметили растущее число комбинаций вроде «covid19», «epidemic», «COVID19_Access», «pandemic» и «coronavirus».