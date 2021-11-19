В Европе первая страна вводит обязательную вакцинацию от коронавируса

Главное: Австрия стала первой европейской страной, которая вводит обязательную вакцинацию от коронавируса. Столь жесткие меры были вызваны серьезным ростом числа заразившихся.

Детали: Австрия, которая пускает к себе украинцев только с полным сертификатом о прививках, станет первым государством Европы, где будет введена обязательная вакцинация против COVID-19. Об этом заявил канцлер Александр Шалленберг, который также объявил о полном локдауне в стране, сообщает издание Deutsche Welle.

По его словам, прививки станут обязательными с 1 февраля 2022 года, что сделает Австрию первой европейской страной, которая ввела такую меру.

«Мы не хотим пятой волны. Мы также не хотим шестой или седьмой волны», — заявил глава правительства.

Столь жесткие меры были вызваны серьезным ростом числа заразившихся коронавирусом.

Чтобы обуздать последний рост инфекций, девять федеральных земель Австрии согласились ввести общенациональные ограничения, начиная с понедельника, 22 ноября.

Локдаун продлится 10 дней, однако он может быть продлен до 20 дней. Гражданам запрещено будет покидать свои дома, исключение — работа, продуктовые магазины и аптеки и занятия физкультурой. Школы не будут закрываться.

Из-за того, что в Австрии один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе (около 70%), там каждую неделю заражается около 1000 человек на 100 тысяч населения, что слишком много для почти 9-миллионного государства.

Минздрав и МВД Австрии зарегистрировали 15 809 новых случаев коронавируса за последние сутки, 18 ноября, что стало новым максимумом по заболеваемости, сообщает информагентство ORF.

На данный момент в стране 11951 человек умерли от коронавируса.

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