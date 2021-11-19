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Новости > Вышла книга о чудесах святого Иоанна Кронштадтского

Вышла книга о чудесах святого Иоанна Кронштадтского

Александра Кудрявцева
19.11.21 17:44
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Вышла книга о чудесах святого Иоанна Кронштадтского

Главное: Вышла большая книга рассказов о современных чудесах святого Иоанна Кронштадтского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сборник «Своих не бросаю!» рассказывает о чудесах, которые святой Иоанн Кронштадтский являет людям.

«Многие люди не верят в чудеса, потому что никогда с ними не сталкивались. А между тем они абсолютно реальны и происходят довольно часто. Надо просто впустить их в свою жизнь, научиться их видеть. Эта книга — об удивительном мире чудес, который нас окружает, и том, как в него можно войти. Эта книга — о чудесах Иоанна Кронштадтского, великого русского святого и чудотворца, современных его чудесах, удивительных случаях спасения, казалось бы, „неспасаемых“ людей и решениях, казалось бы, неразрешимых проблем. Это не мистика, не религиозные предрассудки. Это реальность», — поделились авторы.

Книга подготовлена петербургскими журналистами по итогам общения с теми, чья жизнь преобразилась или была спасена по молитвам к святому Иоанну Кронштадтскому в наше время.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский при жизни совершил множество чудес, и о них тоже можно прочесть в книге, но не меньше удивительных событий, связанных с его именем, происходит и в наши дни.

Издатель книги — Благотворительный фонд «Иоанновская семья», который объединяет более 200 церковных приходов и порядка 80 православных организаций социального служения, названных именем святого праведного Иоанна Кронштадтского в России и 20 странах мира.

Книгу можно найти здесь и приобрести в маркетплейсах.

В тему: Священник УПЦ объяснил, как ухаживать за тяжелобольным и не впасть в отчаяние.

 
Тэги: РПЦ, новости православия

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