Минздрав предупреждает: Неизвестные разгоняют в соцсетях информацию о выплате «вовиной тысячи»

Главное: В Минздраве заявили о фейках по выплате денег за вакцинацию от коронавируса, которые сейчас распространяются в соцсетях. По словам замминистра Марии Карчевич, официально механизм таких выплат еще не сформирован.

Детали: Министерство здравоохранения не распространяет в социальных сетях информацию о выплате денег за прививку против COVID-19. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич, официальный механизм начисления денег будет скоро представлен.

«Хочу прокомментировать еще один инцидент, который разгоняют сейчас в социальных сетях. Под видом Минздрава в отдельных группах публикуют сообщения с якобы официальной информацией о том, как получить 1000 грн за прививку от COVID-19», — рассказала она на брифинге 19 ноября, подчеркнув, что «эта информация не является официальной».

«Мы пока не знаем, кто ее распространяет и в каких целях. Хочу официально сообщить, что конкретный механизм выплаты будет представлен официально в скором времени», — заключила чиновница.

В тему: 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский в видеообращении к народу заявил, что граждане Украины, привитые от ковида двумя дозами вакцины, смогут получить по 1000 грн через приложение «Дия». Программа заработает с 19 декабря. Для тех, у кого нет смартфона и «Дии», будут предусмотрены альтернативные способы получения средств.

Сегодня спикер президента Сергей Никифоров объяснил, что обещанные деньги невозможно будет получить наличными на руки, речь идет о своего рода депозите, средства которого можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг, таких как фитнес, туризм или посещение музея.

Идея породила широкое обсуждение в соцсетях.

Как объяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, по 1 тыс. грн полностью вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение «Дия» в конце этого и в течение следующего года. Налоги с этих денег платить не придется. Также выплаты не повлияют на получение субсидий.