Одесский суд приговорил неудачливого воришку к чтению

Главное: Одесский суд приговорил обвиняемого в краже 26-летнего мужчину к условному сроку и чтению повестей Льва Толстого и стихотворения Ивана Франко.

Детали: В Одессе 26-летний парень обокрал своего знакомого, забрав у него мобильный телефон и 50 гривен. Как сообщает пресс-служба Малиновского районного суда, общий ущерб, нанесенный пострадавшему, оценили в 903 гривны.

Осужденный полностью признал свою вину.

При написании приговора суда в совещательной комнате, судом дана оценка не отдельному поступку обвиняемого, а и его личности, насколько она проявилась в преступных действиях, насколько он имеет наклонности к совершению правонарушений.

Так, было установлено, что обвиняемый фактически воспитывался отцом, поскольку мать покинула его и отца, когда ему было 6 лет. Ранее судимых в семье не было. Обвиняемый создал свою семью, от которой у него есть ребенок, 2019 г. р. Кроме того, жена обвиняемого имеет ребенка от первого брака, который также они совместно воспитывают.

Судом в совещательной комнате также учтены условия, в которых вырос и воспитывался обвиняемый. В частности, родители разошлись, когда ему было три года. Учитывая переезд матери и тот факт, что мать создала другую семью, он в первом классе, в течение учебного года, учился сразу в разных школах, разных населенных пунктах. В этот промежуток времени он почти постоянно находился на улице, не учился, занимался бродяжничеством, поскольку ни мать, ни отец не контролировали его нахождение в школе.

Его обнаружили соседи или чужие люди на улице, в связи с чем отдали в приют для детей. Соответственно с 1-го класса по 5-й обвиняемый фактически не учился, а после девятого сразу начал работать, поскольку поступить в техникум не смог, в связи с плохими отметками.

В итоге суд назначил ему условное наказание с испытательным сроком в один год и рядом обязательств. В частности, он должен за это время прочесть трилогию повестей Льва Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность», а также стихотворение Ивана Франко «Строфы».

Отмечается, что в детстве вор занимался бродяжничеством и попал в приют. Начальную школу он практически не посещал, а после девятого класса сразу пошел работать. Суд также установил, что за всю жизнь мужчина не читал книг, а в ходе заседания по своему делу он читал по слогам.

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