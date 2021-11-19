Госпродпотребслужба Украины закупила вакцину от несуществующей болезни на 30 млн гривен

Главное: Бывшему главе тендерного комитета Госпродпотребслужбы сообщили о подозрении из-за 30 миллионов гривен убытков на закупках вакцины от ящура.

Детали: В 2019 г должностные лица Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, действуя в сговоре с представителями частного общества, занимающегося поставками вакцин, разработали и реализовали противоправную схему по закупке по завышенной стоимости вакцины против ящура. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что приобретенная за государственный счет вакцина не была зарегистрирована в Украине, поэтому не могла быть использована и не использовалась для прививок и подлежит утилизации.

Как сообщает пресс-служба СБУ,, чиновники действовали совместно с представителями одной из биофабрик. Они завозили продукцию на таможенную территорию нашей страны в обход установленных процедур импорта соответствующих товаров.

Согласно заключению экспертов, размер ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины в результате перечисления денежных средств в пользу поставщика вакцины, составляет около 30 млн гривен.

Также в рамках производства правоохранители провели обыски по адресам проживания причастных лиц и в служебных помещениях Госпродпотребслужбы.

По результатам проведенных следственных действий будет дана правовая оценка действиям других участников преступной схемы.

Справка: Ящур — опасное заболевание животных, оказывающее значительное влияние на торговлю, также этим заболеванием могут болеть люди. По данным Госпродпотребслужбы, последний случай ящура в Украине был зарегистрирован в 1988 г. С 1992 года Украина имеет статус страны свободной от ящура без применения вакцинации.