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Новости > У Саакашвили диагностировали тяжелое заболевание мозга

У Саакашвили диагностировали тяжелое заболевание мозга

Агата Кловская
19.11.21 15:31
369
У Саакашвили диагностировали тяжелое заболевание мозга

Главное: Медработники, посетившие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, нашли у него серьезное заболевание мозга, из-за которого политик может впасть в кому и умереть.

Детали: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может впасть в кому, поскольку у него в результате голодовки развилось заболевание головного мозга. Как сообщает LB.ua, к такому выводу пришла группа врачей, созданная накануне омбудсменом Грузии Нино Ломджария.

Болезнь Саакашвили — это нейрометаболическое расстройство, вызванное недостаточностью витамина В1, которое необходимо для адекватной работы центральной и периферической нервной систем. Нехватка витамина В1 приводит к ухудшению кратковременной памяти и координации движений.

Критическая нехватка витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике, сопровождающаяся психозом Косакова, но такая клиническая картина — редкость.

По мнению омбудсмена, вышеуказанное неврологическое расстройство, характеризующееся возможным поражением головного мозга, было вызвано из-за того, что Минюст и специальная пенитенциарная служба не учли вовремя рекомендации врачей и прогноз серьезных осложнений.

Как считает Ломджария, для полноценной оценки очаговых процессов в головном мозге необходимы МРТ/МРА обследования, включая МР-венографию головного мозга.

Омбудсмен заявляет, что данные и другие рекомендации были даны главному врачу тюремной больницы, в которой находится Саакашвили.

«Исходя из того, что состояние критическое и с учетом ожидаемых осложнений народный защитник [омбудсмен Грузии] и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции/специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михаила Саакашвили в надлежаще функционирующий многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, поскольку очевидное состояние, вызванное энцефалопатией Вернике, или кома, что может завершиться смертью», — говорится в заявлении.

В тему: 1 октября 2021 года грузинские правоохранители задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили, который нелегально прибыл в страну. В тюрьме он объявил голодовку.

5 октября он заявил, что намерен продолжать свою голодовку до конца жизни. При этом он отказался от услуг врачей.

6 ноября пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как Михаил Саакашвили ест, несмотря на объявленную голодовку

11 ноября 2021 года Саакашвили назвал условие для прекращения голодовки — он требует перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.

Тэги: болезнь, Михаил Саакашвили, здоровье, мир, мозг, политика, Грузия, тюрьма

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