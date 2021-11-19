Ученые сумели вылечить мигрень с помощью диеты

Главное: Мигрень можно вылечить с помощью диеты. Сделали это ученые из США.

Детали: Ученым из США удалось вылечить мигрень с помощью растительной диеты. Об этом пишет издание BMJ Case Reports.

Сообщается, что пациент – 60-летний мужчина – более двенадцати лет страдал от этого недуга.

Исследователи говорят, что у него было по четыре-шесть сильных приступов ежемесячно.

Описывается, что боль резко начиналась в височной и лобной областях левой стороны головы, а за пятнадцать-тридцать минут до приступа он чувствовал стеснение в плечах и задней части шеи.

Отмечается, что пульсирующая боль длилась обычно около 72 часов, сопровождаясь повышенной чувствительностью к свету, звукам, тошнотой и рвотой.

Суммарно головные боли продолжались 12-18 дней каждый месяц.

В публикации сказано: «За полгода до обращения количество приступов увеличилось до шести-восьми в месяц, что составляло, соответственно, 18-24 дня. Пациент пробовал принимать прописанные лекарства, избегал потенциально провоцирующих мигрень продуктов, таких как шоколад, сыр, орехи, кофеин и сухофрукты, занимался йогой и медитацией, но ничего не помогало».

Эксперты сообщают, что анализы крови показали отсутствие воспаления и нормальный уровень бета-каротина. Но, после того, как он рассказал, что ежедневно употребляет сладкий картофель, медики предложили ему изменить рацион питания и попробовать диету Low Inflamasted Foods Everyday, включающую темно-зеленые листовые овощи, ежедневное употребление зеленого смузи и ограничить потребление цельнозерновых продуктов, крахмалистых овощей, масел и животного белка, особенно молочных продуктов и красного мяса.

Поясняется следующее: «Мигрень часто связана с системным воспалением и окислительным стрессом, а темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и кресс-салат, помимо полезных микроэлементов и питательных веществ, содержат большое количество каротиноидов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами».

В итоге после двух месяцев новой диеты частота приступов мигрени снизилась до одного дня в месяц, а через три месяца приступы прекратились совсем. При этом содержание бета-каротина в крови увеличилось с 53 до 92 мкг/дл.

При этом пациент перестал принимать все лекарства от мигрени и даже стал позволять себе такие продукты, как яйца, лосось или холодный чай, которые раньше вызывали у него приступы головной боли.

Резюмируется: «Диета, основанная на цельных растениях, может предложить безопасное, эффективное и постоянное лечение для обращения вспять хронической мигрени. Мы наблюдали снижение частоты мигреней еще у нескольких пациентов, которые в течение трех месяцев придерживались диеты».

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