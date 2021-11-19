В сети высмеивают Кличко и Поворозника из-за подорожания проезда

В соцсетях активно распространяется вирусное видео с «совещанием» в кабинете мэра Киева Виталия Кличко при участии его первого заместителя Николая Поворозника. Столичные чиновники представлены в виде офицеров Вермахта, а самого мэра «играет» Адольф Гитлер.

В частности в ходе «совещания» подчиненные предлагают городскому главе повысить стоимость проезда в столице до 20 гривен. Мотивируя это тем, что деньги украдены и не за что строить Подольско-Воскресенский мост.

«Украдено уже столько денег, что на них можно было бы построить три-четыре Берлинских стены времен Холодной войны», — отчитывается мнимый «Поворозник».

В ответ Гитлер-«Кличко» спрашивает, сколько будет стоить проездной на месяц, и, услышав сумму в 2990 гривен, свирепеет.

«В Праге 550 гривен! В Вене 1530 с возможностью пересадок! Это вам не возможность смотреть в следующий день — это п%ец!» — кричит он.

По его словам, «люди не такие тупые» и уже начали замечать масштабы разворовывания столичного бюджета подчиненными мэра.

Напомним, ранее Николай Поворозник анонсировал повышение тарифа на проезд в Киеве до 20 гривен с начала 2022 года. Позже Виталий Кличко опроверг эту информацию, заявив, что тариф не изменится как минимум до конца отопительного сезона.