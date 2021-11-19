Сотрудник американской лаборатории случайно наткнулся на флаконы с натуральной оспой

Главное: В американской лаборатории по изучению вакцин обнаружили 15 флаконов с надписью «натуральная оспа». Руководство заявило, что на самом деле речь идет о коровьей оспе, которая используется для создания соответствующей вакцины.

Детали: Один из работников американской лаборатории, проводящей исследования вакцин, обнаружил 15 флаконов с надписью «натуральная оспа». Как сообщает «Украинская правда. Жизнь» со ссылкой на СМИ, они находились в морозильной камере.

Впоследствии проверка Центра контроля и профилактики заболеваний США показала, что это был не вирус, вызывающий заболевание, а коровья оспа, используемая для изготовления вакцин.

Информацию о том, что во флаконах мог находится вирус натуральной оспы, в Центре опровергли.

Отметим, что официально образцы оспы могут храниться только в двух местах в мире: расположенных в Атланте и России.

Справка: Натуральная оспа — высокозаразная вирусная инфекция, особо опасная болезнь, характеризуется тяжелым течением, лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках, нередко оставляющей после себя рубцы. С начала ХХ века болезнь убила более 300 млн чел. Последний случай заражения оспой в естественных условиях был зарегистрирован 26 октября 1977 года в сомалийском городе Марка. Летом следующего года был зафиксирован самый последний известный случай оспы в результате внутрилабораторного заражения. Победить болезнь удалось благодаря масштабной кампании вакцинации.

В тему: В мае 2021 года российские вирусологи заявили, что оспа обезьян может стать причиной новой эпидемии в мире.