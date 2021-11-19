Чиновник Святослав Литошко, обвиняемый в рейдерстве, готовится возглавить Госпотребслужбу Одесской области, — СМИ

Начальник Главного управления Госпотребслужбы в Днепропетровской области Святослав Литошко уже в скором времени может возглавить Госпотребслужбу Одесской области. Ранее его обвиняли в рейдерстве и коррупции. Об этом говорится в статье «Что известно о Святославе Литошко, который готовится возглавить Госпотребслужбу Одесской области», сообщает «Голос».

Известно, 15 ноября Святошко выиграл конкурс на начальника Арцисзкого управления Госпотребслужбы Одесской области. Примечательно, что он был единственным участником

Также по данным журналистов, отсутствие официального распоряжения о назначении на должность не мешает ему уже сегодня ставить «своих» людей на ключевые посты Госпотребслужбы Одесской области и отдавать им указания.

В частности, на данный момент назначена первый заместитель начальника ГУ ГПС о Одесской области Петросянц Марина Николаевна, давняя соратница Литошко, работавшая с ним в Днепре.

Также 16 ноября были объявлены конкурсы на 10 значимых должностей в ГУ ГПС в Одесской области, куда уже сейчас подаются его «люди». По тому, как проходил конкурс по его назначению, есть небезосновательное предположение, что и эти конкурсы будут «выиграны».

Издание также напоминает, что в 2015-2016 годах Литошко возглавлял печально известную областную «Госсельхозинспенкцию», доведя ее успешно до полного коллапса и ликвидации. После чего бросил ведомство, забрав при этом все имущество и оставив работников инспекции без зарплаты.

В 2019 году Литошко назначили директором запорожского филиала ГП «Центр сертификации и экспертизы семян и усадебного материала». Там Литошко фактически сразу «отличился», начав свою деятельность, по сути, с рейдерства урожая госпредприятий.

Так, по словам юриста и днепровского правозащитникам Ярослава Гришина, 9 июля 2020 года при непосредственным участии Литошко проходил циничный и масштабный захват 17.000 га земли госпредприятия и урожая, который был раньше усеян в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Также расставляются «фунты» на руководящие должности филиалов и происходит незаконный сбор и захват урожая.

Местные журналисты сообщали, что Литошко в этой ситуации действовал в интересах одиозного рейдера Васи Сахненко, печально известного еще с разграбления ГПЗКУ. Фактически, на занимаемой должности он был его «смотрящим» Сахненко, еще раз выполнял для него подобного рода «поручения».

Во время этого захвата земли была также сделана практически единственная, имеющая в публичном доступе, фотография Литошко — с голой спиной, расписанной тюремными татуировками.

После Литошко вновь повысили — в этот раз до должности начальника главного управления Госпотребслцужбы в Днепропетровской области. Старую же должность он передал своей супруге. Таким образом, должность руководителя крупного в масштабах области аграрного госпредприятия заняла супруга Литошко — Кристина, которая до этого работала завхозом в Днепропетровской налоговой.

В это же время в семье госслужащих Литошко появляется несколько автомобилей бизнес-класса, а именно — Cadillac Escalade и Mercedes-benz.

Из декларации Литошко 2019 года также известно, что Литошко вместе со своей женой владеют 91% летнего лагеря. Также он является собственником и конечным бенефициаром в четырех компаниях.

Кроме того, занятие должности начальника Госпотребслужбы не помешало Литошко одновременно владеть еще и цепочкой компаний. Напротив, это дало ему возможность использовать свое положение вопреки интересам службы, фактически, незаконно улучшая свое финансовое положение.

Ряд общественных активистов уже несколько раз отправляли письмо с описанием указанных нарушений действующего законодательства в Днепропетровскую областную прокуратуру, откуда прокурор отправил соответствующее письмо главе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Владиславе Магалецкой, а также в НАПК.